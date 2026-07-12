Sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Haluk Levent için yöneltilen suçlamaların dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.
'ASİSTAN YELİZ' İDDİASI
Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.
"BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ
AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, başkanlık görevini bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında toplanan bağışlarla uzun süredir gündemde olan AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, derneğin denetim süreçleri ve deprem dönemine ait faturalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Deprem dönemindeki harcamalara da değinen Levent, derneğin bugüne kadar yedi kez denetlendiğini belirtti. Yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren Levent, “Sağlık sorunlarımla profesyonel hayatımı da çok aksattım. Müziğimi aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum. Kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim. Bu nedenle AHBAP’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuşmuştu.