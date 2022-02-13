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Sanatçı fabrikası kapandı

#Bakırköylü Sanatçılar Derneği#BASAD#İlhan Gülek
Sanatçı fabrikası kapandı

Tarık Akan, Cem Karaca, Ayşen Gruda gibi ünlü isimlerin katkılarıyla kurulan Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin tarihi binası boşaltıldı. 500 çocuğun öğrenim gördüğü sanat okulundaki tablolar ile müzik aletleri de kamyonla Bakırköy Belediyesi’nin gösterdiği yere taşındı.

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Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) ve 500 çocuğun öğrenim gördüğü sanat okulunun bulunduğu tarihi bina boşaltıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, mahkemeye başvurarak Tarık Akan, Cem Karaca, Ayşen Gruda gibi birçok ünlü ismin katkılarıyla kurulan Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin bulunduğu binanın boşaltılmasını istemişti. Mahkeme de 2 Şubat tarihinde binanın boşaltılması kararı vermişti. Kararın ardından görevliler okulu boşalttı.  

Sanatçı fabrikası kapandı

SEZON ORTASINDA BOŞALTTIK

BASAD Başkanı İlhan Gülek, “Yılardır emek verdiğimiz bir okuldu. 500 öğrencisi bulunan bir okul sezon ortasında mahkeme kararıyla aceleyle boşaltıldı. Buraya bakanlık kütüphane açacakmış. Burada eğitim gören 500 öğrenci okulsuz kaldı” diye konuştu.

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Sanatçı fabrikası kapandı

MÜNİR ÖZKUL’UN İLK SAHNESİ

İlhan Gülek, “100 yıllık tarihi bulunan tablolar, piyanolar hızlıca taşındı. Tarihi değeri olan eserler yerlere düştü. Hayatında piyano görmemiş insanlar çarpa çarpa piyanoları taşıdı. Zarar verildi. Polis eşliğinde gelip boşalttılar. Bakırköy Belediyesi’nin gösterdiği bir yere eşyalarımızı taşıdılar. Çok tepkiliyiz, çok üzgünüz. Burası halkeviyken Münir Özkul ilk oyununu burada oynadı. Cem Karaca, Tarık Akan, Halit Akçatepe buradan yetişti. Dantel gibi işledik binayı. Türk sinema-tiyatro müzesiydi burası. Ama şimdi yok oldu. Burası sanatçı fabrikasıydı. Sanat üretiliyordu.”  

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#Bakırköylü Sanatçılar Derneği#BASAD#İlhan Gülek

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