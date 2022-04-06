Sanata ATM gölgesi

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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne 47 yıl önce konulan Göktaşı Heykeli, Türkiye’deki 12 paslanmaz çelik heykelden biri olma özelliğini taşıyor. Heykeltıraş Atilla Onaran tarafından uzay teması ile hazırlanan Göktaşı Heykeli’nin yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce ATM'ler için 3'lü kabin yerleştirildi. ATM kabini nedeniyle heykeli görmek oldukça zorlaştı. Heykeltıraş Atilla Onaran'ın kızı Elif Onaran, babasının yaptığı heykellerin bazılarının yeterince korunamaması nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirterek, “Babam, heykellerinin önünden âşıklar geçsin, gençler geçsin isterdi” diye konuştu.