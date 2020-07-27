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Tolga TAHÇI / İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Sanat Sokağı'nı arılar bastı! İşte o anlar...

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Sanat Sokağı'nı arılar bastı! İşte o anlar...
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İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı arıların istilasına uğradı. Paniğe yol açan o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Urla'nın en kalabalık noktaları arasında yer alan Sanat Sokağı, dün saat 19.00 sıralarında binlerce arının istilasına uğradı. Bölgedeki bir kovandan geldikleri tahmin edilen arılar, çevre sakinlerine korku yarattı. Bazı kişileri ise arı soktu. Vatandaşlar arıları su sıkarak dağıtmaya çalışırken, arıcılıktan anlayan bir kişi kraliçe arıyı kolinin içine koyarak diğer arıları da kolide topladı.

Arıların bir kolide toplanıp, bölgeden uzaklaştırılmasıyla sokakta hayat normale döndü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Sanat Sokağını arılar bastı İşte o anlar...

 

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