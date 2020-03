Sanat eve geldi

SAATLERCE BEKLEMEDEN



Google Kültür ve Sanat, dünyanın dört bir yanındaki ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini tek bir bağlantı üzerinden sanatseverlere ulaştırıyor. Bu yolla dünya çapında 500’den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi gezmek mümkün. Pek çok müze ise sanal turları kendi siteleri üzerinden paylaşıyor.

* Metropolitan Museum / New York

* Louvre / Paris

* Prado / Madrid

* Musei Vaticani / Roma

* British Museum / Londra

* Guggenheim Museum / New York

* National Gallery of Art / Washington

* Musée d’Orsay / Paris

* National Museum of Modern and Contemporary Art / Seul

* Pergamon Museum / Berlin

* Rijksmuseum / Amsterdam

* Van Gogh Museum / Amsterdam

* The J. Paul Getty Museum / Los Angeles

* Uffizi Gallery / Floransa

* MASP / São Paulo

* National Museum of Anthropology / Mexico City

* Fuji Art Museum / Tokyo

TÜRKİYE DE ONLINE

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı onlarca müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html sitesinden ulaşmak mümkün. Dolmabahçe’den Topkapı Sarayı’na Kapadokya Açık Hava Müzesi’nden Kars Müzesi’ne Türkiye’nin dört bir yanından mekan bu link sayesinde gezilebiliyor. Kültür Bakanlığı’nın sağladığı erişim dışında Türkiye’de sanal olarak gezilebilecek mekanlardan bazıları şunlar:

* İstanbul Modern

* Pera Müzesi

* İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

* Arkas Sanat Merkezi

* Yapı Kredi Sanal Müzesi

* Aydın Doğan Vakfı Sanal Müzesi

* Sakıp Sabancı Müzesi

* İsmet İnönü Evi

* Atatürk Kitaplığı

* İSAM Kütüphanesi

* Milli Kütüphane

* Marmara Üniversitesi Kütüphanesi

* SALT Araştırma

* Sinematek Dijital Sinema Kütüphanesi

* Gazeteden Tarihe Bakış Projesi

AYRICA...

* Can Yayınları “Trendeki Yabancı” uygulamasını bir ay boyunca ücretsiz yaparak onlarca öyküyü tüm kullanıcıların erişimine açtı.

* Socrates Dergi de dijital edisyonunu bir ay boyunca ücretsiz yaparak derginin tüm sayılarını okurlarla paylaştı.

* TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Bilim Genç ve Meraklı Minik dergileri, Koronavirüs nedeniyle öne çekilen ara tatildeki öğrenciler için ücretsiz erişime açıldı.

* Edebiyatçı Buket Uzuner öykü ve romanlarından parçalar okuyarak korona dayanışmasına katıldı.