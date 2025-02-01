Sanat dünyasında iki kayıp

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İSTANBUL Şehir Tiyatrosu’ndan emekli olan Sezai Altekin (81), Muğla Bodrum’daki evinde dün gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 tiyatro, 23 film, 20’ye yakın dizide rol alan Altekin’in ölüm haberi yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını üzdü. Altekin’in cenazesin i ikindi vakti Gündoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İstanbul’da 1944’te dünyaya gelen Sezai Altekin, Pertevniyal Lisesi’nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları’nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yaptı. Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu. Özellikle Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Baba karakterlerini seslendirip hayat verdi. 2007-2008 sezonunda ‘Bana Bir Picasso Gerek’ oyunu ile Duru Tiyatro’ya misafir oyuncu olarak katıldı. 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan ‘Paşa Gönlüm’ dizisinde ‘Paşa Dede’ rolünde, ‘Tatar Ramazan’ dizisinde ise ‘Beyefendi’ rolünü oynadı. Son olarak Show TV ekranlarında ‘İlişki Durumu: Karışık’ adlı dizide rol aldı.

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Sezai Altekin, Barni Moloztaş, Şirin Baba ve Bugs Bunny karakterlerine hayat vererek akıllara kazındı.

BESTECİ USMANBAŞ’A VEDA

Besteci, eğitimci, ‘devlet sanatçısı’ Prof. Dr. İlhan Usmanbaş (104), yaşlılığa bağlı nedenlerle önceki gün hayata veda etti. Darüşşafaka bakımevinde kalan Usmanbaş için dün 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Törenin ardından Usmanbaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’ne getirildi. Öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Usmanbaş’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Eserleriyle pek çok ödüle değer görülen Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 2011 yılına kadar öğretim üyesi olarak genç kuşakları yetiştirmeye devam etti. Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında müdürlük de yapan sanatçı, ‘Müzikte Türler ve Biçimler’ adlı eseri Türkçeye kazandırdı. İlhan Usmanbaş, 1954’te Fromm Müzik Ödülü’nü (ABD), 1958’de Kousssewitzky Ödülü’nü (ABD), 1967’de Wieniawsky Ödülü’nü (Polonya), 1969’da Bale Müziği Ödülü’nü (İsviçre) aldı, 1971’de “Devlet Sanatçısı” unvanına sahip oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sezai Altekin ve İlhan Usmanbaş’ın vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.