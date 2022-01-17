Sanat dünyası yasa boğuldu

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Türk tiyatrosunun usta ismi Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir’de önceki gün gece saatlerinde vefat etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, oyuncu, yönetmen ve öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç’un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.

‘YERİ DOLMAZ’

Mustafa Kurt mesajda, “Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski genel müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç’un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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Acı haberi alan oyuncu Zafer Algöz, “Bozkurt Kuruç hocam da gitti. Başımız sağ olsun dostlar. Allah rahmet eylesin” mesajını paylaştı.

HAYATI SAHNEDE GEÇTİ

Ankara’da 1935’te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu, ardından Ankara Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak görev aldı. Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere’de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatroları’nda 100’den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988’de profesör oldu. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999’da ABD Chicago’da Nâzım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye’ adlı eserini İngilizce olarak ABD’li oyuncularla sahneledi.

1987’de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’ne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne atanmasının ardından 1989’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan sanatçı, 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

2019-2020 sezonunda İzmir’de ‘Kanlı Düğün’ oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi. Kuruç, tiyatro dışında ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı.