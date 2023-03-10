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Sanat dünyası 40 yıllık Hami’sine veda etti

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#Hami Bülent Çağdaş#Vefat#Hürriyet Gösteri
Sanat dünyası 40 yıllık Hami’sine veda etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Kültür sanat dünyasının renkli simalarından, tiyatro eleştirmeni ve gazeteci Hami Bülent Çağdaş’ı kaybettik.

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1983 yılında girdiği Hürriyet Gösteri dergisinde halen Yazıişleri Müdürü olarak görev yapan Çağdaş bir süredir tedavi gördüğü Hamidiye Etfal Hastanesi’nde dün sabah vefat etti. 70 yaşında hayata veda eden Hami Çağdaş bugün Emirgan Hamid-i Evvel Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAMİ B. ÇAĞDAŞ KİMDİR

1953 yılında İstanbul’da doğan Hami Bülent Çağdaş ilk ve ortaöğrenimini Emirgan’da, lise öğrenimini de Sarıyer Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdikten sonra kısa bir süre serbest muhasebecilik yaptı. 1983 yılında Hürriyet Gösteri dergisinde çalışmaya başlayan Çağdaş 1988’den itibaren de derginin Sorumlu Yazıişleri Müdürü olarak görev yapıyordu. Çoğunlukla tiyatro, edebiyat ve plastik sanatlar alanında yazılar yazan Hami Çağdaş, 1980’li yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde de seçici kurul üyesi olarak yer aldı. 1985-2000 yılları arasında Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri’nde seçici kurul üyeliği yaptı. 1994 yılından bu yana da Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde ve Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde de seçici kurul üyesiydi. Hami Çağdaş’ın kaybı sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı.

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#Hami Bülent Çağdaş#Vefat#Hürriyet Gösteri

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