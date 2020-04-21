Canlı performans gösterecek sanatçılar arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Salim Tokaç da yer alıyor. Yayın pazar hariç her gün saat 11.00 ile 16.00’da gerçekleştirilecek.

CANLI BALE EĞİTİMİ

‘Sanat Cepte’ uygulamasının instagram hesabından (instagram.com/sanatcepte) canlı yayınlanan programlarda sanatçılar 15-20 dakikalık performans sergiliyorlar. Tiyatro, opera, bale ve müzik alanlarında önemli işlere imza atmış sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra uygulama ile çocuklar için bale eğitmenleri tarafından canlı eğitimler de verilecek. Canlı yayınların kayıtları ise ‘Sanat Cepte’ ve Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden erişime açık olacak.



Bakanlığın bürokrat sanatçılarını da sanatseverlerle buluşturacak olan proje, dün aynı zamanda bir tenor olan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Murat Karahan’ın performansı ile başladı. Etkinlikler bugün ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Bülent Evcil’in flüt ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın tanbur ve ney dinletileri ile devam edecek. Yarın ise tiyatro sanatçısı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Moliere’in ‘Cimri’ oyunundan bir tiradı seyirci ile buluştururken, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan ise ‘Keşanlı Ali Destanı’ndan bir performans gerçekleştirecek.