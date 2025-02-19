‘Sanal tıp’ta ‘oscar’ adayı! Cerrahpaşa’dan büyük başarı

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Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan THE tarafından 2019 yılından bu yana düzenlenen ve yükseköğretimin Oscarı’ olarak tanımlanan yarışmaya bu yıl 500’den fazla üniversite katıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde 2022’den itibaren faaliyet gösteren CAST, ‘Kişiselleştirilmiş Tıp: Tasarımdan Ürüne’ projesiyle yarışmanın ‘Yılın Teknolojik veya Dijital İnovasyonu’ kategorisinde 8 finalist arasında yer almayı başardı. 10 farklı kategoride verilecek olan ödüllerin sahipleri 22 Nisan’da Çin’e bağlı bir özel idare bölgesi olan Makao’da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

3 BOYUTLU SAĞLIK

CAST Direktörü Doç. Dr. Bedri Karaismailoğlu, merkezde yapılan ve onları başarıya götüren çalışmaları şöyle anlattı: “CAST’ın temeli İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 2021 yılında atıldı. 3 boyutlu teknolojilerin sağlık alanında daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yola çıktık. Ortopediden plastik cerrahiye, nörolojiden kulak burun boğaza ve kalp damar cerrahisine, anatomiye kadar birçok akademisyenin bulunduğu bir ekip oluşturduk. Projede amacımız bu merkezin imkânlarıyla hastalara hizmet verebilmek ve araştırmalar yapabilmek. Şu an Harvard Üniversitesi, ABD’deki Mass General Hospital ve Belçika’daki Ghent Üniversitesi gibi kurumlarla akademik işbirlikleri yürütüyoruz.

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KADAVRA MODELLERİ

Merkezde 15 adet bulunan 3 boyutlu yazıcılardan farklı ürünler elde edebiliyoruz. Onları eğitim modeli oluşturmak, cerrahi aletlere benzer ürünleri elde etmek ve biyo uyumlu ‘implant’ malzemelerini üretmek için kullanıyoruz. Bu işi yeni öğrenen birinin tecrübe kazanabilmesi için ‘kadavra’ üzerinde ameliyat deneyimleme imkânı sunan bazı kurslar var. Ancak bu kurslarda ‘kadavra temini’ konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Kadavraya ulaşılsa dahi gerçekte yapılacak ameliyatın benzerinin onda uygulamasında problem olabiliyor. Buna alternatif olarak 3 boyutlu yazıcılardan kadavra benzeri modelleri üretme şansımız oluyor. Bu modellerde ameliyatın tüm basamaklarını birebir gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim modelleri kadavranın yerini büyük ölçüde alacak.”





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HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK

CAST ekibi yarışmada oldukça iddialı. Direktör Karaismailoğlu, “Bu merkezde fikirden ürüne olan tüm süreci ulaşılabilir kılmaya çalışıyoruz. O nedenle ödül gecesinde birinci olmayı hedefliyoruz” dedi.

3D CİLT VE KEMİKLER

Merkezde 3 boyutlu kemik ve insan cildi de yapılıyor. Karaismailoğlu, “Biz hastanın probleminin verilerini sanal ortama aktarıyoruz. Yine sanal ortamda cerrahi işlemin yapılabileceği kemik ve tendon gibi yapıları oluşturuyoruz. Ayrıca hastanın cildini de tarayıp onu 3 boyutlu hale getirebiliyoruz. Eklemleri de hareketli bir şekilde yine yazıcıdan basıyoruz. Bu model üzerinde ameliyatı yapıp iyileşmeyi de görebiliyoruz. 2022’den bugüne kadar 300’ün üzerinde hasta için 3 boyutlu model ürettik” bilgilerini verdi.