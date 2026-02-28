Sanal pos cihazıyla milyarları akladılar

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarına göre, HST Holding A.Ş. bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketi’nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin finansal kuruluşlardan temin ettiği sanal pos cihazlarını bahis sitelerinin kullanımına sunduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında, sanal pos cihazlarının Arfemisbet, Lunabet, BetslO ve Casinometropol gibi çeşitli yasadışı bahis ve kumar sitesinin dolandırıcılık faaliyetleri yürütülen alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu, bu suçlardan elde edilen gelirlerin 3’üncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı, 2023-2025 yılları arasında toplam 5.5 milyar lira suç gelirinin aklanıldığı belirlendi.

Sanal pos cihazları ile bahis siteleri üzerinden 2 yılda 5.5 milyar lira suç gelirini akladıkları tespit edilen ilgili şirket ve çalışanı 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

İstanbul’da önceki gece saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 7 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. HST Mobil A.Ş. ve HST Holding A.Ş.’ye kayyum atanması için adli işlem başlatıldığı ve piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el koyuldu.