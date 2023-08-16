Sanal ortamda kolay para tuzağı… Bir tıkla tüm servetini kaybetti: 'Oyunun sonunda biriken para çok cazipti'

Haberin Devamı

Türkiye’de özellikle telefonla aradıkları şahısları savcı, polis asker diyerek dolandıranlardan sonra şimdi de WhatsApp üzerinden yurt dışı kaynaklı arama ve mesajlarla vatandaşları dolandırmaya çalışanların sayısında hızla artış yaşanmaya başlandı.

'BİR BAHİS SİTESİNİN İÇERİSİNDE OLDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLDİM'

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a konuşan dolandırıcılık mağduru tuzağa nasıl düştüğünü şu şekilde anlattı:

Sosyal medya üzerinden oldu. Sosyal medyada gezinirken karşıma çıktı. ‘Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak kendinize ek gelir elde etmek ister misiniz?’ gibi bir sayfaydı. Önce ciddiye almadım daha sonra benimle konuşmaya başladıklarında bana bir link atıldı. Uluslararası bir numara. Orada sayfaya nasıl üye olacağım gösteriliyordu. E- Ticaret yapılan hatırı sayılır bir sayfaydı, onun için ciddiye aldı. Bir bahis sitesinin içerisinde olduğumun farkında değildim.

Beni yönlendirmeleri çok mantıklıydı.

Haberin Devamı

'OYUNUN SONUNDA BİRİKEN PARA ÇOK CAZİPTİ'

Küçük bir meblağ ile başladık. 100 TL gibi bir rakamla başladım. O rakam 500 lira olarak hesabıma geri geldi 10 dakikada. Siz o sayfada ürünü olan bir kişisiniz ve arananlara düşmek istiyorsunuz. Arananlar sayfasından ben sizin adınıza alışveriş yapıyorum. Hem siz hem e-Ticaret sayfası bana sözde prim ödüyor. İlk alışveriş sonucu 500 TL gelince gerçek olduğuna inandım. Üçlü görev diyorlar buna. Çarkta ne şekilde görev çıkacak bilmiyorum, bekleyin diyor. Toplamda 42 bin lira gönderdim kendilerine yarım saatte. Oyunun sonunda biriken para çok cazipti, 112 bin liraya çıktı. Psikolojik baskıyla oyuna girdim, şu an ciddi bir kaybım var. Bunun gibi birçok insan olduğunu öğrendim, ciddi anlamda mağdurum.

BU MESAJLARA DİKKAT

İletişim Uzmanı Şener Kul ise uyarılarda bulunurken, "Son dönemlerde yurt dışı WhatsApp aramaları arttı ve insanlarda tedirginlik oluşturmaya başladı. Bununla ilgili bize de birçok yerden bu tarz aramalar ve mesajlar aldıklarını iletenler oldu. Daha öncesinde bu kişiler teknolojinin farklı alanlarını kullanıyorlardı. Mail atıyorlardı işte bana bir miras kaldı bunu alabilmem için senin hesap numaranı kullanabilir miyim veya bana 100 dolar gönderirsen karşılığında 10 bin dolar gönderirim gibi beyanlarda bulunan mailler geliyordu. Teknoloji geliştikçe ve insanların kullanım alışkanlıkları da değiştikçe bunları farklı platformlara, WhatsApp ve benzeri sohbet programlarına yönlendirdiler. Son dönemlerde yurt dışı aramalarda belirli periyotlarla arama yaparak genelde çağrı oluyor ve çağrılarda genellikle onlar konuşmuyor ve sadece sizin aktif olarak o çağrıya dönüş yaparak bir hareket göstermenizi bekliyorlar. Bu ya mesajdır ya da çağrıyı açmaktır. Akabinde sizi mesajlarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar yurt dışı kaynaklı dolandırıcı şebekesi diyebiliriz. Siz bir balıksınız denizde ve onlar oltayı atıyorlar, olaya takılanlara ucu sınırı yok ne kadar dolandırırlarsa dolandırıyorlar. O yüzden oltaya gelmemek gerekiyor. Bu mesajlarda genellikle size teklifler iletebilirler. Genelde Türkçeleri bozuktur ve translate kullanırlar. Translate kullandıkları için yarım yamalak anlamsız, Türkçede olmayan veya devrik cümleler kullanırlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Size yapılan teklifleri göz ardı ederek bu numaraları engelleyebilirsiniz. Bunun dışında da WhatsApp’ta gizlilik ayarlarından iki doğrulamalı kodunuzu aktif etmenizi ve gizli numaralardan çağrı ve mesajları almamaya yönelik ayarların yapılması önemli olur” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“YURT DIŞI ARAMALAR EN ÇOK MEVZUATI KOLAY OLAN ÜLKELERDEN”

Yurt dışı kaynaklı yapılan aramaların çocuğunun operatör mevzuatlarının daha kolay olduğu ülkelerden gerçekleştiğini aktaran Kul şunları söyledi:

“Daha çok Hindistan, Pakistan, Afrika, Orta Asya gibi operatör hizmetlerinin, prosedürlerinin kolay olduğu ülkelerde bunlar gerçekleştiriliyor. Orada birçok numara var ve her biri ile birçok numara bloğunu ile birçok ülkeyi ve numarayı arayabiliyorlar. O yüzden belli bir ülke diyemeyiz ama Afrika ülkelerinde, Hindistan, Pakistan gibi mevzuatı daha kolay ülkelerde bunu gerçekleştiriyorlar. Burada yine de WhatsApp ya da operatörler aracılığıyla engellemeler yapılabilir bu da ülkelerin çeşitli platformlarla aralarında yaptıkları protokollerle değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden bu tip aramalara dikkat edelim.”