×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Sanal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 19:46

İstanbul'da sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapan şüpheli tespit edildi. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yapılan teknik ve fiziki takibin ardından paylaşımları yapan kişinin M.A.D.(19) olduğunu belirledi. Şüpheli, dün Sancaktepe'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli M.A.D. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Şüpheli#Sancaktepe

