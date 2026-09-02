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Sanal medyadan tehditlerde bulunan şüpheli yakalandı

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#Sanal Tehdit#Çocuk Suç#Siber Suçlar
Sanal medyadan tehditlerde bulunan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 21:34

İstanbul'da sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, bir kullanıcının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığını belirledi. Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaşı küçük şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Sanal medyadan tehditlerde bulunan şüpheli yakalandı

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Şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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#Sanal Tehdit#Çocuk Suç#Siber Suçlar

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