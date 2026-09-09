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Sanal medyada 'Vanlı iş insanı' olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

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#Ali Haydar Kurum#Vanlı İş Adamı#Sanal Medya
Sanal medyada Vanlı iş insanı olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 11:58

Sanal medyada 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum (61), hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada yer alan bir platformda, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle bir kişinin yürürken kayda alınan görüntülerinin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince görüntüler üzerinde yapılan incelemelerde, kişinin 1965 Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Sanal medyada Vanlı iş insanı olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

11 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, 'güveni kötüye kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

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Sanal medyada Vanlı iş insanı olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Ali Haydar Kurum, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Ali Haydar Kurum#Vanlı İş Adamı#Sanal Medya

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