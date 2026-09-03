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Sanal medyada korku ve panik yayan paylaşımlar yapan 15 yaşındaki zanlı cezaevinde

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#Sanal Medya#Korku Ve Panik#Tehdit İçerikli Paylaşımlar
Sanal medyada korku ve panik yayan paylaşımlar yapan 15 yaşındaki zanlı cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 16:28

İstanbul'da sanal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturacak nitelikte tehdit içerikleri paylaştığı belirlenen 15 yaşındaki Y.A.S., Çocuk Şube ve Siber polisinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Evinde telefonu ile bilgisayarına el konulan ve anne-babasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, bir kullanıcının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığını belirledi. Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaşı küçük şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

ANNE VE BABA SERBEST

Şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

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Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

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#Sanal Medya#Korku Ve Panik#Tehdit İçerikli Paylaşımlar

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