Sanal medya yayıncısını dolandıran taksici tutuklandı: Taksimetreyi açmadı 136 dolar ücret aldı

#Beyoğlu#Sanal Medya#Taksici
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 17:51

Beyoğlu'nda Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenerek gözaltına alınan taksi şoförü H.A.'ya (43) 141 bin 500 lira ceza uygulandı. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A., 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Karaköy, Tersane Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında dün Travis Scott'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı.

Görüntülerde araca binmeden önce fiyat konusunda taksi şoförüyle anlaştığı anlar yer alan Auger, indikten sonra kartından fazla ücret çekildiğini fark etti. 136 dolar ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

141 BİN 500 LİRA CEZA

Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazıldı.

TUTUKLANDI

Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A.'nın, 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

