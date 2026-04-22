Sanal medya fenomeni Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası verildi

#Murat Övüç#Sanal Medya#Başörtüsü
Sanal medya fenomeni Murat Övüçe 11 ay hapis cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 15:34

Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Gözden Kaçmasınİlçeye ilk kez geldiler: Halk tarafından sevinçle karşılandı Burada kalmaları için elimizden geleni yapacağızİlçeye ilk kez geldiler: Halk tarafından sevinçle karşılandı! 'Burada kalmaları için elimizden geleni yapacağız'Haberi görüntüle

Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmalarında, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Gözden Kaçmasınİbrahim Tatlısesten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktımİbrahim Tatlıses'ten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktımHaberi görüntüle

 

İddianamede, yapılan inceleme sonucu, sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, Övüç'ün görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkati çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Övüç#Sanal Medya#Başörtüsü

BAKMADAN GEÇME!