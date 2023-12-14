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Sanal kumarcıların özel banka sistemi

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#Sanal Kumar#Sanal Kumarcılık#Siber Suçlarla Mücadele
Sanal kumarcıların özel banka sistemi
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 07:00

İSTANBUL’da gözaltına alınan 22 kişilik sanal kumar çetesinin, banka hareketlerini takip edebilmek için bilgisayar başında 24 saat nöbetçisi bulunan ofisler kiraladığı ortaya çıktı.

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Banka hareketlerini takip eden nöbetçiler gelen paraları başka bir hesaba yönlendiriyor ve ATM’lerden nakit olarak çekilmesini sağlıyordu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir bilgi üzerine bir sanal bahis çetesini takibe aldı. Yapılan araştırmaya göre, çete, çevrimiçi bahis sitelerinde bahis oynamak için para yatırma ve para çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibini yapmaya ofis evleri kiraladı. Bu evlere vardiyalı olarak maaşlı çalışanlar konuldu. Üçüncü kişilerden alınan banka hesapları ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımlandı. Bu görevliler bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık etti. Paralar da ATM’lerden çekildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ardından önceki gün Zeytinburnu’nda bulunan 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 96 adet cep telefonu, 90 adet sim kart, 27 adet dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler emniyette sorguya alındı.

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#Sanal Kumar#Sanal Kumarcılık#Siber Suçlarla Mücadele

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