Sanal güvenliğin 5 şartı

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İnternet, bilgisayar, akıllı telefon gibi dijital teknolojilerle aşırı düzeyde bağlantı kurulması ve zamanın büyük bölümünün bunlrla geçirilmesi ‘dijital bağımlılık’ olarak adlandırılıyor. “Bu bağımlılığın farkında olmak ve uygun önlemleri almak, sağlıklı ve dengeli bir dijital yaşam açısından önemli” diyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, hem yaz tatilindeki öğrenciler hem de toplumun tüm kesimleri açısından internetin doğru ve sağlıklı kullanılmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunları 5 maddede sıralıyor:

- Zaman yönetimi: Dijital teknolojilere aşırı bağımlı olan kişiler zaman kavramını kaybedebilir.

- Sosyal ilişkiler: Dijital bağımlılık, gerçek hayattaki sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Kişi, sosyal hayattan ve gerçek insanlarla iletişimden uzaklaşabilir.

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- Sağlık sorunları: Göz yorgunluğu, uyku bozukluğu, baş ve boyun ağrıları ile obeziteye kapı aralar.

- Psikolojik etkiler: Dijital bağımlılık depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik sorunlara da neden olabilir.

- Aşırı bilgi yüklenmesi: Sürekli bilgi bombardımanı, bilişsel işlevlerin zayıflamasına yol açabilir.

DİJİTAL GÜVENLİK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Dilci “Aileler çocuklarına dijital cihazları doğru kullanmayı öğretmeli ve sınırlama getirmeli” diyor:

1- GİZLİLİK AYARLARI VE GÜÇLÜ ŞİFRELER: Hesaplarınızın gizlilik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin ve kişisel bilgilerinizi herkese açık profillerde paylaşmaktan kaçının. Karmaşık ve güçlü şifreler kullanın ama aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmaktan kaçının.

2- ŞÜPHELİ BAĞLANTILARDAN KAÇINMA: Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın.

3- BİLİNÇLİ PAYLAŞIMLAR: İnternette paylaştığınız bilgilerin kalıcı olabileceğini unutmayın. Kişisel ve hassas bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.

4- GÜVENLİ TAKİPÇİLER: Sadece tanıdığınız ve güvendiğiniz kişileri arkadaş veya takipçi olarak ekleyin.

5- DÜZENLİ HESAP İNCELEMESİ: Hesap aktivitelerinizi düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir etkinlik fark ederseniz önlem alın.

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DÜNYA BİRKAÇ PLATFORMDAN İBARET DEĞİL

- Osman Demircan - Siber Güvenlik Uzmanı: “Özellikle sosyal medyada her şeyi paylaşma isteğimiz cep telefonlarımızın elimizde vücudumuzun bir parçası haline gelmesine neden oluyor. Özellikle çocukların zorlu geçen eğitim öğretim döneminin ardından bunu hak edilmiş bir özgürlük olarak görmesi maalesef ilerleyen süreçte ciddi sorunlara neden olma potansiyeli taşıyor. Burada en önemli konu ailelerin çocuklarına sanal dünyanın cep telefonunda kurulu birkaç sosyal medya platformundan ibaret olmadığını anlatmaları. Çocukları özellikle yapay zeka, online öğrenme ve eğitim içerikli platformlara yönlendirmeliler.”