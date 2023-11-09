Sanal devriye ekipleri yakaladı: Vatandaşların kişisel bilgilerini satıyorlardı

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İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan sanal devriye ekipleri, Telegram uygulaması üzerinden bazı gruplarda kişilere ait kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verilerin para karşılığında satıldığını belirledi. Bir süre grupları takip eden ekipler, tespit ettikleri 14 şüphelinin verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirdiklerini saptadı.

Sanal devriye ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilerin kaldıkları belirlenen İstanbul merkez olmak üzere Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu belirlenirken firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden ise 2'si adli kontrolle serbest kalırken 6 kişi tutuklandı.