Sanal bahise ‘HUDER’ atağı

Güncelleme Tarihi:

Sanal bahise ‘HUDER’ atağı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:00

DİJİTAL platformlar üzerinden büyük bir hızla yayılan sanal bahisle mücadelede sivil hukuk kuruluşu Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) önemli bir projeye imza attı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Aileni Koru- Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme” projesiyle Türkiye’nin yedi bölgesinde kentler tek tek gezilecek ve farkındalık çalışmaları ve anketler yapılacak. Aileler bilinçlendirilecek. Hedef: Kumarsız Türkiye. Çözüm önerileri sunulacak olan rapor da ilgili kurumlara sunulacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

9 YAŞA İNDİ

HUDER Başkanı Avukat Hasan Oymak, sanal kumar oynama yaşının dokuza indiğini, Türkiye’de 3 milyondan, dünyada da 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığında olduğunu bildirdi. Oymak, resmi verilere göre 10 milyar dolardan fazla bir bütçenin döndüğü sanal kumar ve yasadışı bahis piyasasından nemalanmak isteyen suç örgütlerinin bütün güçleriyle daha fazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraştıklarını söyledi. Oymak “Sanal kumar oynama yaşının dokuza kadar düştüğü ve kumar bağımlılığındaki en hızlı artış oranının 15- 24 yaş aralığındaki gençleri kapsadığını üzülerek görüyoruz. Aynı tablo bize, 18 yaşından önce sanal kumara başlama oranının yüzde 35’lere yaklaştığını gösteriyor. Türkiye kumar bağımlılığı konusunda dünyada 38. sırada ve ne yazık ki kullanıcı sayısı giderek artmakta. Bu bir alarm durumudur” dedi.

