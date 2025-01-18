‘Sanal aşk’ın büyük bedeli: 5 iş insanından 7 milyon lira çaldılar

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Kadınların, kendilerini kapıda bekleyen suç ortaklarının getirdiği araçla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Mağdurların telefonlarından elde ettikleri şifrelerle mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapan şüphelilerin, hesaplarda bulunan paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri ortaya çıktı.
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
5 mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 14 Ocak’ta 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5’i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 5 iş insanından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi.