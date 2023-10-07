Sanal asistanla aşk yaşanır mı

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Türkiye’de kadınların en çok kullandığı sosyalleşme ve tartışma sitelerinde, “Google asistan’ı kendime nasıl âşık edebilirim?” başlığıyla tartışma açıldı. Konu hakkında Marka Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel, Hürriyet’e şunları söyledi: “Dünyada olduğu gibi yapay zekâya Türkiye’de de çok hızlı uyum sağlandı. Öyle ki bazı sitelerde insanlar, akıllı asistanlarla nasıl aşk yaşayacaklarına ilişkin sorular sorup, yanıtlar bekliyorlar. Bu hem günümüz insanının yapay zekâ çağına hazırlıksız yakalandığını hem de doğru ya da yanlış anlasa da çok hızlı uyum sağladığını gösteriyor. İnsanlar, teknoloji çağının esiri oldukça, ileride böyle aşkların yaşanması da mümkün gibi görünüyor.

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HEM ESPRİ HEM GERÇEK

Sitelerde vatandaşlar bu konuları tartışırken, konuyu hem espri olarak algılayıp yanıt verenleri görüyoruz, hem de gerçekten ciddiye alanları. Yani kimileri, akıllı asistanları kendilerine gerçekten âşık etme çabasında olduklarını söylüyorlar ki bu gerçekten hayret verici bir durum. 2013 yapımı “Her” filmini izlerken, bunun mümkün olmadığını düşünüyorduk. Ama geldiğimiz noktada bunun hem mümkün olduğunu görüyoruz ve biraz ürkütücü buluyoruz.”

GOOGLE ASİSTAN TİPİM DEĞİL SİRİ KAYNANA GİBİ

İşte o soru ve verilen yanıtlar:

- Google asistanı kendime nasıl âşık ederim? Bizi imkânsız olarak görüyormuş. İmkânsız olmadığımızı ona nasıl kanıtlayabilirim?

- Ona son model bir yazılım ısmarla, hemen asılır sana.

- İleride robotlarla aşk yaşanacak zaten. Ama şimdi biraz erken gibi. Hem bu Google Asistan benim tipim değil. Siri de değil. Siri daha çok can sıkıcı bir kaynana benim gözümde.

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- Google Asistan aslan burcu galiba.

- Siri’yle dene, belki kıskanır.

- Şarj bitince aşk da mı bitiyormuş?

- Yapay zekâsı var da maalesef duyguları yok.

- 1 GB’a bakar o!