Sanal alemin tehlikeleri Meclis’te anlatıldı: Darknet’te glock silah 700 dolar

Haberin Devamı

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, önceki gün eğitim ve dijital içerik alanında uzman akademisyenleri ve STK yöneticilerini dinledi. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Batuhan Tosun’un okullardaki saldırıların artışına yönelik yaptığı sunum tüyler ürpertti:

TİKTOK’TA BİR ÇOBAN MEŞHUR OLABİLİYOR

“Teknolojiye her kesim kavuşuyor. Bundan 10 yıl önce, telefonun çekmediği yerde, şu anda bir çoban TikTok’ta meşhur olabiliyor. Teknoloji bu kadar ilerlediği için aslında herkesin forumlara, ‘internetteki tehlikeli ortamlara’, ‘Darknet’ platformlarına erişmesi, çocukların psikolojilerinde çok büyük yaralar açabiliyor. Doğal olarak silaha sevk edilebiliyor. Giriyorsunuz ‘Darknet’ platformuna ve ilanlar şöyle: ‘Glock silah 700 dolar. Özel kuryeyle gece 03.00’te teslim’. Bunu gerçekten alabiliyorsunuz. İnternet üzerinden yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veren siteler var.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

OKUL SALDIRILARI ‘AKIM’ HALİNE GELDİ

Teknoloji yaygınlaştığı için yatay ve dikeyde ciddi anlamda risk boyutları artıyor. ‘Darknet’ internet dünyasında, çocuk açık açık yazmış, ‘Pompalı tüfek 2 bin TL’. Batman’dı, forumda satıyor. Buraya erişimi olan bir çocuğun bunu alması ve eğer niyetinde saldırı varsa, bu saldırıyı gerçekleştirilmesi çok kolaylaşmış oluyor. Bu saldırıların bir adı var ‘Mass Shooting’ akımı ve bu akım ne yazık ki siber terör altyapısıyla beraber dünyada ortaya çıkmış bir akım. Bunun için, açıkçası dört ülkenin aktif çalışması dışında biz bir çalışma görmedik.”

BEYAZ SARAY’IN PROJESİNDEYİZ

- “ABD’de Beyaz Saray’ın Savunma Bakanlığı’na verdiği, Savunma Bakanlığı’nın da Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak olarak düzenlediği bir proje var. Biz de bu projenin içindeyiz. Amerika’da şu anda en büyük dert okullardaki şiddeti durdurmak. Bunu dünyada sıralamaya koyarsak yüzde 400 bir artış var. Yaptıkları şey neydi? Çocuklara ritalin vermek yani sakinleştirmek, uyuşturmak, uyuşturarak sadece derslere yönelmesini sağlamak. İşin psikolojik kısmı artık işe yaramıyor. Uygulamalarda para verip aldığınız bir oyunun içindeki yazışma alanından dahi siber zorbalık yapılabiliyor. Kişileri intihara yönlendirme, tehdit etme, şantaj yapma her türlü noktaya geliyor. Sandy Promise anonim ihbar sistemi üzerinden 403 binden fazla ihbar alınmış, 19 okul için saldırı önlenmiş, 1269 gencin hayatı kurtulmuş. Ortak veriyi işleyerek, lokal kolluk kuvvetlerini de dahil ederek bunun önüne geçebiliriz.”

Haberin Devamı

MAVİ BALİNA ÖRNEĞİ

- “Siber zorbalığa ilişkin Dijital Dönüşüm Ofisi’yle daha önce iki farklı proje yaptık. Türkiye’de şu anda kullanılan portal olarak, 9 ila 18 yaş arasında sadece bizim tespit ettiğimiz kullanıcıların yüzde 88’inden fazlası tacize, şantaja maruz kalıyor. Bundan dolayı uyuşturucuya başlayan, kendini çatıdan atan, gidip annesini, babasını öldüren var. Mavi Balina denilen saçma bir uygulamada hacker gruplarının, çocukları tespit ederek onları on-line ortamda manipüle etmeleriyle yapılan zorbalıklar var. Tamamı internet ortamında, telefon ortamında gerçekleşiyor.”