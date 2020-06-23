‘Sanal alem’de Erbakan büstü tartışması

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Necmettin Erbakan büstü, 2018’de dönemin CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı tarafından ilçedeki bir parka konuldu. Aynı dönemde Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş’in büstleri de ilçedeki parklara konuldu. Sosyal medyada Saadet Partisi’ne ve Yeniden Refah Partisi’ne yakın bazı hesaplar, ‘Erbakan heykele karşıydı, siz büstünü yapıyorsunuz’ diyerek #ErbakanHeykeliniKaldırın’ hashtag’i açtı ve mevcut Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e tepki göstererek yaptırdığı büstü kaldırmasını istedi. Kapaklı Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise büstün Mandalı’nın belediye başkanlığı döneminde yapıldığı hatırlatılarak “Söz konusu büstlerin bugün Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin döneminde yapılmış gibi lanse edilmesi, niyetin iyi olmadığının delilidir” denildi. Belediye Başkanı Çetin’in Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Karakoç ile görüşmesinde kendisine söz konusu büstlerin kamu malı olduğunu, kaldırılması yönünde belediyeye dilekçe verilmesi gerektiğini söylediği belirtilirken “Geçen sürede Saadet Partisi Kapaklı İlçe Başkanlığı tarafından söz konusu büstün kaldırılması ile ilgili dilekçe verilmemiştir” ifadesi yer aldı.