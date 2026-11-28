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SAN Francisco Bay Üniversitesi’nin yeni açtığı programda dersleri yapay zekâ veriyor. Öğrenciler, takıldıkları yerde ‘Bayley’ adlı yapay zekâ asistanına soru sorabiliyor. Sınavları da önce yapay zekâ yapıp değerlendiriyor, ardından dersten sorumlu öğretim üyesi kontrol edip doğruluyor. Üniversite yetkilileri, geliştirilmesi için yaklaşık 2 milyon dolar harcanan programın geleceği konusunda umutlu. İlerleyen yıllarda aynı modelle başka programlarının da açılması düşünülüyor. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Gökçearslan, ABD’de hayata geçirilen uygulama hakkında şunları söyledi:

GERÇEK HOCALARIN AVATARLARI

“Gece saat 2’de uykunuz kaçtı ya da işten eve yeni döndünüz. Kahvenizi alıp bilgisayarın başına geçtiniz ama takıldığınız bir konu var. Hocanıza dönüp, ‘Şu bölüm anlaşılmıyor, daha fazla örnekle ve başka bir şekilde anlatır mısınız?’ diyorsunuz. O da hiç yorulmadan, üstelik 50 farklı dilde size konuyu yeniden anlatıyor. ABD’deki San Francisco Bay Üniversitesi, çevrimiçi işletme yüksek lisans programında tam olarak bunu hayata geçirdi. Gerçek hocaların sesi ve görüntüsüyle hazırlanan yapay zekâ videoları ders anlatıyor, ‘Bayley’ adlı yapay zekâ asistanı ödevlerde yol gösteriyor. Gerçek profesörler ise haftada iki gün çevrimiçi ofis saatlerinde ve grup çalışmalarında mentorluk yapıyor. Dünyada yapay zekânın derslere girdiği başka örnekler de var. Mesela İngiltere’deki Imperial College İşletme Fakültesi, hocaların sesini, tonunu ve görüntüsünü yansıtan ‘dijital ikiz’ avatarları derslere dâhil ediyor.

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DERSLERİN KALİTESİ ARTIYOR

ABD’deki Harvard İşletme Fakültesi ise yeni girişimcilik programında gerçek hocaların haftalık canlı derslerini, onların dijital kopyalarıyla destekliyor. 4 yaştan 17 yaşa kadar eğitim veren ABD’deki Alpha School ise öğrenci derste işlenen konuyu tam kavramamışsa günde iki saatlik yapay zekâ oturumlarıyla destek oluyor. San Francisco Bay Üniversitesi yönetimi bu modeli ‘profesörün erişim alanını genişletmek’ olarak tanımlıyor. Hocalara verilen ek pedagojik eğitimler hem canlı derslerin kalitesini artırıyor hem de video derslerin çok daha nitelikli kurgulanmasını sağlıyor. Aslında bu uygulamalar, klasik uzaktan eğitimde saatlerce süren yeşil ekranda tek yönlü video çekimlerine çok daha etkileşimli bir seçenek sunuyor. Öğrenci kaydı pasifçe izlemekle kalmıyor, anlatımı kendi hızına ve diline göre uyarlayabiliyor. Bu yöntemlerin etkililiği dünyada farklı kurumlarda test ediliyor. Türkiye’de de somut adımlar atılıyor. Örneğin Hacettepe Üniversitesi, öğrencilere yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâ ajanlarını öğretmenin yanı sıra akademik ve idari personelin yapay zekâ entegrasyonunu desteklemek ve öğrencilere ders seçimi gibi idari konularda yol göstermek için yapay zekâ asistanı geliştirme ve eğitimlerini düzenleme üzerinde çalışıyor.”

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BİLİM KURGU GERÇEK OLDU

Doç. Dr. Şahin Gökçearslan, bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüştüğü görüşünde: “Önümüzdeki dönemde sınav okuma, ödev değerlendirme ve ders notu hazırlama gibi iş yükleri yapay zekâ asistanlarına devredilirken müfredatlar da sektördeki değişimlere göre sürekli güncellenecek. Amfide herkese aynı hızda yapılan standart anlatımların yerini kişiselleştirilmiş öğrenme yolları, sınıf içi zamanı ise ezber sınavlar yerine tartışma, vaka analizi ve proje atölyeleri alacak. Geçmişte bilim kurgu gibi görülen bu tablo bugün gerçeğe dönüştü. Ama avatarlar bilgiyi ne kadar akıcı aktarırsa aktarsın, öğrencilerin motivasyon ve gerçek bir bilim insanıyla etkileşim ihtiyacı bitmeyecek.”

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