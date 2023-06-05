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‘Şamua’ların nesli kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Pülümür Vadisi#IUCN
‘Şamua’ların nesli kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Şamuaları avlamanın cezası 200 bin TL.

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Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının varlığı, türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, yoğunlukları, hayvanların beslenme alanları, nasıl beslendiklerini tespit etmek ve kaçak avcılıkla mücadele edilmesi için kentin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildi.

Ekiplerin Pülümür Vadisi’nde 2 bin rakımlı alanlara yerleştirdiği fotokapanlardan birinde Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde olan ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşadıkları için dünyada nadir görülen dağ keçisi türü ‘şamua’lar görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 15 ‘şamua’nın tek sıra halinde fotokapanın yanından koşarak zirveye doğru tırmandığı izlendi. Vadide 100 kadar olan şamuaların sayısının son yapılan envanter çalışmasında 200’lü rakamlara yaklaştığı belirtildi.

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#Tunceli#Pülümür Vadisi#IUCN

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