Samsun'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Samsun'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Türkiye'nin, Çukurova'dan sonra Türkiye'nin en verimli ovaları Samsun'dadır. Sanayisi gelişmiş olan Samsun'a karayolu, havayolu, demiryolu ile ulaşım mümkündür. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşını başlattığı tarihi önemi büyük ilimiz Samsun, gezilecek birçok yer seçeneği ile de dikkat çeken, turistik bir merkez konumundadır.

Samsun İlçeleri

Alaçam, 19 Mayıs, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent Samsun'un ilçeleri arasında yer alır.

Samsun Hangi Bölgede?

Samsun, Karadeniz Bölgesi Orta Karadeniz bölümündedir. Doğusunda Ordu ili bulunan Samsun'un komşu illeri ise Tokat, Çorum, Sinop'tur. Kuzeyinde ise Karadeniz bulunur.

Samsun Gezilecek Yerler

Samsun, Karadeniz ikliminin hakim olduğu kışların ılık geçtiği, Doğu Karadeniz Bölümüne göre daha az yağış alan bir coğrafyadadır. Bu sebeple dört mevsim yerli ve yabancı turist akınına uğrayan şehrin görülmesi gereken birçok tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli yerleri vardır. Başlıca gezilmesi tavsiye edilen yerler:

1- Bandırma Gemisi: Atatürk ile kurmayları, Samsun sınırlarına bu değerli vapur ile varmıştır. Vapurun aslına uygun bir kopyası Canik ilçesi Bandırma plajında sergilenmektedir. Bandırma vapuru- Milli Mücadele Açık Hava Müzesi olarak ziyaretçi kabul etmektedir.

2- Amisos Tepesi: Tarihi M.Ö. 3.yy'a dayanan 1995 yılında keşfedilen tepeye kısa bir teleferik yolculuğu ile ulaşılabilmektedir. Tepe, Helenistik dönemde yaşadığı tespit edilen ve Pontus Krallığı’nın üst düzey yöneticisi olan ailelerden birine ait olduğu sanılan iki adet mezara (Tümülüs) ev sahipliği yapmaktadır.

3- Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 08.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Samsun ve çevresinde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan antik çağlara ait eserler bu müzede sergilenmektedir.

4- Gazi Müzesi: Haftanın her günü, pazartesi günleri hariç ziyaret edilebilen müze Atatürk'ün fotoğrafları ve Bandırma Vapurunun maketini ziyaretçiler ile buluşturuyor.

5- Büyük Cami: Mermer mihrabı ve ahşap minberi yapının en dikkat çeken noktaları arasındadır. Yapının kubbesinde bitkisel motifler yer almaktadır. Şehrin en büyük ibadet yeri olarak bilinmektedir.

6- Ladik Akdağ Kayak Merkezi: Samsun halkının ve çevre ilerden gelen kayak severlerin yaygın bir şekilde rağbet ettiği Ladik Kayak Merkezi, 1500 metre uzunluğundadır. Konaklama kapasitesi ve kaliteli hizmet anlayışı ile tercih edilen tesisler arasında yer almaktadır. Kış turizmine önemli katkıları vardır.

7- Amazon Köyü: Üniversite ve belediye işbirliği ile 2,5 dönüm arazi üzerine kurulan, Aminos Tepesi'nin karşısında konumlanan bir köydür. Terme ilçesi Gölyazı beldesinde yaşadığına inanılan Amazon kadınlarının günlük yaşamlarından kesitler sunulan köyde Amazon heykeli ve kabartmalar ilgi çekici yapılardır. Ayrıca Amazonların, günlük hayatta kullandıkları çeşitli eşyaların kopyaları da sergilenenler arasındadır.

8- Ladik Gölü: Yüzen adacıkları ile ünlü olan Ladik gölü çevresindeki dağ ve ormanlarla ziyaretçilerine eşsiz doğa manzaraları sunmaktadır. Doğa fotoğrafçılığı için son derece elverişlidir. Olta balıkçılığı, su kayağı ve sörf gibi su sporları gölde yapılan aktivitelerdendir.

9- Sevgi Gölü ve Hayvanat Bahçesi: Sahil yolu üzerinde konumlanan Sevgi Gölü şehrin yoğun ilgi gören dinlenme mekanlarından biri. Kafeteryalar, yürüme ve gezi alanları ile Samsun'un mesire alanları arasında gözdedir. Hayvan severler için hayvanat bahçesini de bünyesinde barındırmaktadır.

10- Tekkeköy Mağaraları: Samsun’un aynı adlı ilçesinin sınırları içerisinde bulunur. Geçmişi, Yontma Taş Devri’ne kadar uzanır. Bölge Frig ve Hitit gibi Anadolu’nun önemli medeniyetlerinden izler taşır. Karadeniz Bölgesi’nin en eski yerleşim bölgesi unvanına sahip Tekkeköy Mağaralarının 96 bin m² kısmı günümüzde ziyaret edilebilmektedir.