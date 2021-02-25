Samsunlu vekil önerdi: Karadeniz’e ‘Covid OHAL’i’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’ydi. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize nüfuslarına oranla en çok koronavirüs görülen iller oldu. Kendisi de Samsun milletvekili olan Neslihan Hancıoğlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 100 binde görülen vaka oranının zirveye çıktığı iller için ‘pandemi OHAL’i’’ uygulamasına geçilmesini istedi. İşte Neslihan Hancıoğlu’nun önerileri:

ACİL EYLEM PLANI

“Karadeniz bölgesindeki beş ilin verileri, standart kısıtlamaların bu bölge özelinde sonuç alıcı bir etki yaratmadığını ortaya koyuyor. Bu durum karşısında, vaka sayılarının zirvede seyrettiği Karadeniz Bölgesi için ivedilikle ‘pandemi OHAL’i’ ilan edilmesi artık bir zorunluluk. Salgınla mücadele konusunda yetkinleşmiş otoritelerin, bilim insanlarının, sosyal bilimcilerin önerileriyle bir acil eylem planı oluşturulmalı. Örneğin tıpkı salgının başlangıç döneminde, ülke dışından gelen vatandaşlarımıza uygulandığı haliyle, bölgedeki asemptomatik pozitif vaka ve temaslıları, halen boş durumda bulunan yurtlarda izole edilmeli. Bir diğer seçenek ise birçok uzman tarafından da sık sık gündeme getirilen ‘14 günlük tam kapanma’ seçeneği. Bölgede salgının zirve yaptığı beş il özelinde, tam kapanmanın ekonomik maliyet ve sosyal etki analizleri yapılarak ve tam kapanma sürecinde yaşanacak tüm kayıpların kamu kaynaklarıyla telafi edilmesi üzerine bir planlama oluşturulması da gündeme alınmalı.”

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPANABİLİR

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da şu önerileri getirdi: “Bu illerde diyelim ki vakalar 100 binde 200’den 300 civarına yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile örneğin o ile giriş-çıkış yasaklanabilir, o ilde vakaların çok olduğu özellikle bazı mahalleler, ilçeler varsa oraya giriş-çıkışın kapatılması söz konusu olabilir. Veya sokağa çıkma kısıtlamaları örneğin ilin bir bölgesinde kaldırılabilir, bir bölgesinde farklı bir yaklaşım geliştirilebilir.”

RİZE: 100 BİNDE 200.08 VAKA

ÇAY SOHBETİ ARTIK YASAK

Listede ilk 5’te olan Rize’de işyerleri ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesine, çay ve sigara içilmesine, sahilde, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi etkinliklere yasak getirildi.

ORDU: 100 BİNDE 228.40 VAKA

MİSAFİRLİK YASAKLANDI

Haftalık vaka oranlarında 100 binde 228.40 kişiyle rekor kıran Ordu’da misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetler ile yayla ve köylere gidiş yasaklandı.

SAMSUN: 100 BİNDE 202.94 VAKA

BÖYLE GİDERSE AÇILMA HAYAL

Vaka oranı en yüksek 4´üncü il olan Samsun’da uyarılara rağmen bazı cadde ve sokaklar dün ana baba günüydü. İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık, uyarılara ve sosyal mesafeye aldırış etmeden dip dibe alışveriş yapmaya ve gezmeye devam etti.