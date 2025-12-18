Samsunlu tesisatçı su borularından beşik yapmıştı | İlginç bir işe daha imza attı: Taleplere yetişemiyor

Haberin Devamı

10 yıllık su tesisatçısı Furkan Karadağ, doğmasına birkaç gün kalan kızı için manevi bir hediye yapmak üzere yola çıktı. Mesleğinden ilham alarak tamamen su borularından bir beşik tasarlayan Karadağ, parçaları ısıtarak birleştirdi. Beşiğin sağlamlığından emin olmak için yaklaşık 60 kilo ağırlığıyla içine girip sallandığı videoyu internete yükleyen Karadağ'ın görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. Yine su borularından çocuklara yönelik ürünler yapmaya devam eden Karadağ, bu kez de su borularından yaptığı sökülüp takılabilen salıncağın üzerine çıkıp sallandı. Yürüteç ve birkaç ürün daha tasarlayacağını dile getiren Furkan Karadağ, gelen taleplere yetişmeye çalıştığını söyledi.

"YETİŞTİREMEDİĞİM SİPARİŞLER İÇİN ARKADAŞLARDAN YARDIM ALDIM"

Beşik videosunun viral olmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinden sipariş aldığını ve hepsine yetişemediğini dile getiren Furkan Karadağ, "Su borusundan yaptığım beşik çok büyük ilgi gördü. Beşiğin ardından su borularından sökülebilir, takılabilir bir salıncak yaptım. Salıncağı biraz daha detaylandırarak tasarladım. Üzerine çıkıp sallanarak sağlamlık testini de yaptım. Haberin ardından birçok sosyal medya platformundan beşikle alakalı sipariş aldım. Yetiştiremediğim siparişler için de arkadaşlarımdan yardım istedim. O siparişlere ek olarak şimdi de salıncak talepleri geldi. Su borusundan yapılmış beşik ve salıncakları alanlar, ürünlerin bu kadar sağlam olacağını tahmin etmediklerini söylüyorlar" dedi.

"TAŞINABİLİR, SÖKÜLÜP TAKILAN SALINCAK YAPTIM"

Su borusundan yaptığı salıncağın piyasada satılan salıncaklardan daha güvenli ve seyyar olduğunun altını çizen Karadağ, "Salıncağı yaptıktan sonra da çok sayıda sipariş aldım. Salıncak alanların geri dönüşleri de çok güzel oldu. İki dakika içinde kurulup kaldırılabildiği için salıncakla ilgili geri dönüşler oldukça olumlu. Bebek markaları ya da oyuncakçılarda üretilen salıncaklar 4-5 bin TL bandından başlıyor. Ancak bu salıncaklar sabit ve sökülemeyen ürünler. Benim su borusundan yaptığım salıncağın farkı ise istenilen yere taşınabilmesi, sökülüp takılabilmesi ve araçla kolayca taşınabilmesidir. Salıncağı 3 bin TL'den satıyorum" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ HEDEFİM SU BORUSUNDAN SÖKÜLÜP TAKILABİLEN ÇAMAŞIR ASKILIĞI"

1+1 evler için yeni bir ürün daha tasarladığını belirten Karadağ, "Kafamda birçok tasarım var. Bunlar biraz da maddi imkânlara dayandığı için zaman zaman zorlanıyorum. Bir sonraki çalışmam su borusundan yürüteç olacak. Yapmam konusunda ısrar edilen bir diğer ürün ise 1+1 balkonsuz dairelerde kullanılan kıyafet kurutma askılıkları. Bu askılıkların sökülüp takılabilen modelleri çok isteniyor. Onun da deneme üretimlerine başladım. Allah nasip ederse onu da üretmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.