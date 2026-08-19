Samsung büyük mağduriyet yarattı! TV kanalları neden ayarlanamıyor?

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Türksat 3A uydusundaki yayınların Türksat 4A’ya aktarılmasıyla başlayan frekans değişikliği süreci, Samsung televizyon sahiplerinde teknik bir krize yol açtı. Çanak anten ve uydu yapılandırmalarında herhangi bir problem bulunmamasına karşın, gerçekleştirilen otomatik kanal taramalarında hiçbir kanala ulaşılamıyor.

3 GÜNDÜR SİNYAL VAR, YAYIN YOK

Yaklaşık 3 gündür süren erişim problemi nedeniyle çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getiriyor. Sinyal kalitesi tam görünmesine ve kanal tarama işlemi başarıyla tamamlanmasına rağmen Samsung TV'lerde yapılan frekans aramalarında kanal bulunanaması, kullanıcıların mağduriyetini artırıyor. Samsung yetkililerinden henüz bir çözüm adımı gelmediği belirtiliyor.

UZMAN İSİM UYGULAMALI OLARAK GÖSTERDİ: TARAMALARDA "SIFIR KANAL" DÜŞÜYOR

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uydu Haberleşme Uzmanı Polat Taş, canlı test gerçekleştirerek sorunun boyutunu gözler önüne serdi. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ayarları ve Türksat sinyali tam olmasına rağmen tarama sonucunda hiçbir kanalın listelenmediğini belirten Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Frekans geçişi yapılalı 3 gün oldu. Yüzlerce kanal bulmamız gerekirken bu Samsung televizyonda sıfır kanal bulabildik. Bunun gibi on binlerce kullanıcının mağdur olduğunu görüyoruz. Sosyal medya üzerinden çözüm arıyorlar."