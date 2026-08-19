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Samsung büyük mağduriyet yarattı! TV kanalları neden ayarlanamıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Samsung TV Sorunu#Kanal Ayarlama Sorunu#Samsung Mağduriyet
Samsung büyük mağduriyet yarattı TV kanalları neden ayarlanamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 18:21

Türksat 3A’dan Türksat 4A’ya geçiş sürecinde, SamsungTV kullanıcısı bazı vatandaşlar yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Anten ve uydu yapılandırmasını eksiksiz gerçekleştiren çok sayıda Samsung TV sahibi izleyici, otomatik kanal taramasında "0 kanal bulundu" hatasıyla karşılaşıyor. Günlerdir devam eden sorun nedeniyle şirkete tepki gösteren vatandaşlar, sorunun bir an önce giderilmesini talep ediyor.

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Türksat 3A uydusundaki yayınların Türksat 4A’ya aktarılmasıyla başlayan frekans değişikliği süreci, Samsung televizyon sahiplerinde teknik bir krize yol açtı. Çanak anten ve uydu yapılandırmalarında herhangi bir problem bulunmamasına karşın, gerçekleştirilen otomatik kanal taramalarında hiçbir kanala ulaşılamıyor.

3 GÜNDÜR SİNYAL VAR, YAYIN YOK

Yaklaşık 3 gündür süren erişim problemi nedeniyle çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getiriyor. Sinyal kalitesi tam görünmesine ve kanal tarama işlemi başarıyla tamamlanmasına rağmen Samsung TV'lerde yapılan frekans aramalarında kanal bulunanaması, kullanıcıların mağduriyetini artırıyor. Samsung yetkililerinden henüz bir çözüm adımı gelmediği belirtiliyor.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uydu Haberleşme Uzmanı Polat Taş, canlı test gerçekleştirerek sorunun boyutunu gözler önüne serdi. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ayarları ve Türksat sinyali tam olmasına rağmen tarama sonucunda hiçbir kanalın listelenmediğini belirten Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Frekans geçişi yapılalı 3 gün oldu. Yüzlerce kanal bulmamız gerekirken bu Samsung televizyonda sıfır kanal bulabildik. Bunun gibi on binlerce kullanıcının mağdur olduğunu görüyoruz. Sosyal medya üzerinden çözüm arıyorlar."

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#Samsung TV Sorunu#Kanal Ayarlama Sorunu#Samsung Mağduriyet

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