Samsun'dan tehdit ettikleri kişiden 200 bin TL alıp, dövdüler! 4 şüpheli gözaltında

#Samsun#Darp#Tehdit
Samsundan tehdit ettikleri kişiden 200 bin TL alıp, dövdüler 4 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 17:17

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tehdit ettikleri kişiden 200 bin lira alıp, darbeden 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiden tehdit yoluyla 200 bin lira aldığını belirledi.

Şüphelilerin daha sonra mağdurdan 50 bin lira daha istediklerini, vermeyince yolunu keserek aracına el koyduklarını ve tabancayla darbettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

'Nitelikli yağma, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

