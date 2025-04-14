Samsun’dan sandık çağrısı

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İMAMOĞLU’NUN SELAMI

“Size ilk mitingi Samsun’da yapma kararı verdiğimiz görüşmelerimizde ‘Başlangıç, ilk adım Samsun’a yakışır’ diyen Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim. Bugün burada bizimle birlikte olma inancı ve kararıyla yola çıkan ancak çeşitli gelişmelerden dolayı İstanbul’da kalan Dilek İmamoğlu’nun, Ekrem Başkanımızın hepimize emanetleri Beren’in, Semih’in, Selim’in selamlarını getirdim. Bu meydanda milli iradeye sahip çıkan, seçme hakkına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çok partili demokrasiye sahip çıkan hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Gözün alabildiği her yerde insan var. 1977 seçimlerden beri bu meydanı en büyük kalabalıkla dolduran her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

BU ŞEHİRDEN BAŞLAMIŞTI

Mustafa Kemal milletin istiklal mücadelesini bu şehirden başlatmıştı. O gün de bugün olduğu gibi emperyalistlerin çıkarları Türk milletinin özgürlüğünün ve iradesinin tam karşısındaydı. Mustafa Kemal’in güveneceği tek şey Türk milletiydi, büyük Türk milletinin irfanı, inancıydı. Anadolu’da yaşayan tüm renklerin kucaklaşması ve omuz omuza vermesiydi. O milletine güvendi, millet ona yoldaş oldu. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak’ dedi, öyle oldu. O azmi gösterenler arasında bu milletin Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tüm renkleri vardı.

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MİLLET SEÇİM İSTİYOR

Sayın Erdoğan Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’ndayım. Senin çevrelediğin alana sığmadı, taştık yan meydanlarda miting yapıyoruz. Samsun inliyor, seni bir şeye davet ediyor. Var mısın, sandığa var mısın? Korkma. Milletten korkanın sonu abad olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun’dan atıyor. Millet artık başına emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan, gençlerin gelecek umudunu söndüren ve seçimi kazanamayacağını anlayınca geldiği demokrasi treninden inen, sandıktan kaçan, sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar seçim istiyor.

Artık milletin desteği arkalarında yok. O yüzden millete ihtiyaç duymayacakları bir sistem kurmaya kalkıyorlar. Gücünü sandıktan alan AK Parti’li siyasetçiler, gücünü, makamını sandığa borçlu MHP’li siyasetçiler bu darbe girişimi bize değil hepimizedir. Bu darbe girişimi demokrasiye, milletin seçme, senin de seçilme hakkınadır.”

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CHP mitinglere dün Samsun ’da başlarken Özgür Özel “1977 seçimlerden beri bu meydanı en büyük kalabalıkla dolduran her birinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU: GÖREV SİZDE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yolladığı mesajda özetle “Demokrasi ve adalet mücadelemizin bugünkü adımı milletin iradesini hiçe saymaya kalkanlara milletin imzasıyla hadlerini bildirmektir. ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyen imza kampanyasıyla milletçe bir demokrasi dersi vereceğiz. Derhal seçim yapın ve bütün adaylar serbestçe yarışsın diyoruz. On milyonlarca vatandaşın imzasını önlerine koyduğumuzda sandıktan da, milletten de kaçamayacaklar. Görev sizdedir! Etrafınızda imzasını almadığınız hiç kimse kalmasın” dedi.

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10 MİLYON İMZA

- ‘ADAYIMI yanımda, sandığımı önümde görmek istiyorum’ kampanyasına ilişkin son sayıyı da paylaşan CHP Lideri Özel, “Bugün yaptığımız sayımın sonucuna göre dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır. Ancak hedefimiz büyük, yolumuz uzun, seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar hep birlikte çalışacağız” dedi