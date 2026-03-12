×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'daki olaylarla ilgili soruşturma: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Samsunspor#Samsun
Samsundaki olaylarla ilgili soruşturma: 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 14:15

Trabzonspor’un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı olayında ihmalleri olduğu gerekçesiyle 1 başkomiser ve 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 21’inci haftasında 7 Şubat’taki deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor’un takım otobüsüne Tekkeköy ilçesinde maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samsundaki olaylarla ilgili soruşturma: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. S.A. emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi. Diğer 5 şüpheli ise ertesi gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsundaki olaylarla ilgili soruşturma: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Haberin Devamı

Yürütülen soruşturmada, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 1 başkomiser ve 2 polis memuru, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Gözden KaçmasınİBBye yönelik yolsuzluk davasında tablo gerginliği: Savcıdan İmamoğluna yanıt: Neresi yanlışİBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında tablo gerginliği: Savcıdan İmamoğlu'na yanıt: Neresi yanlışHaberi görüntüle

Samsundaki olaylarla ilgili soruşturma: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Samsunspor#Samsun

BAKMADAN GEÇME!