Samsun'daki heyelan faciasında ölen baba ile iki çocuğuna acı veda... Akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı

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Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu cenazede helallik alındı. Yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu. Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı. Alınan helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

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Kaya ailesinin kısa süre önce İstanbul'dan gelerek Samsun'a yerleştiği, baba Kaya'nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı, cenazeye tedavi gördüğü hastaneden ambulans ile gelen annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, ölenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEYELANIN OLDUĞU ALANDA 'ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ' TABELASI

Samsun'un Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği faciada, heyelanın olduğu alanda 'Acil Durum Toplanma Bölgesi' tabelası olduğu görüldü. İş yerinin bu bölgeyi, kendi çalışanları için acil toplanma alanı olarak belirleyip, tabelayı koyduğu bildirildi.





'HER BÖLGE İÇİN AYRI MÜHENDİSLİK PROJELERİ HAZIRLANMALI'

Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Doç. Dr. Cem Kılıçoğlu, heyelana ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Kılıçoğlu, bölgedeki şev stabilite çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığını ve kaya mekaniği verilerinin dikkate alınmadığını söyledi. Doç. Dr. Kılıçoğlu, şev stabilitesi problemlerinin farklı kayaç yapıları ve yamaç oyulmaları nedeniyle daha da arttığını vurgulayarak, "Canik bölgesi gibi yerlerin koruma altına alınması gerekir. Yamaçların topuklarını oyup yol veya yapı yaparsanız risk katlanır. Bu tür bölgelerde mutlaka doğru mühendislik projeleri yapılmalı. Ancak o zaman güvenli bir yapılaşma sağlanabilir" diye konuştu.

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Heyelan riskinin yalnızca yağışla açıklanamayacağını söyleyen Doç. Dr. Kılıçoğlu, "Karadeniz yağışlı bir bölge. Burada yağmur anormal bir durum değil. Mühendislik ve afet planlaması en kötü senaryoya göre yapılmalı. Mühendislik çalışmaları mutlaka uzman görüşü alınarak yapılmalı. Belediyeler, üniversitelerden destek alarak her bölge için ayrı mühendislik projeleri hazırlamalı. Bilimsel veriler ışığında çalışılmadığı sürece riskler önlenemez. Samsun, yamaç hareketleri açısından talihsiz bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle bilimsel yaklaşım zorunlu" dedi.