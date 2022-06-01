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Samsun'daki görüntüler infial yaratmıştı! İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

#Darp#Samsun#İbrahim Zarap
Samsundaki görüntüler infial yaratmıştı İbrahim Zarapın cezası belli oldu

Samsun’da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Zarap'a verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.

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Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarap hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

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TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran'daki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarap'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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#Darp#Samsun#İbrahim Zarap

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