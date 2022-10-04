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Samsun'daki feci kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi

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#Temel Kirpitçi#Arzu Kirpitçi#Cenaze
Samsundaki feci kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 13:14

Samsun'un Kavak ilçesinde TIR'ın çarptığı park halindeki otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden Temel Kirpitçi (56) ile eşi Arzu Kirpitçi'nin (48) cenazeleri, Ordu'nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza, dün saat 06.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Kirpitçi, köprülü kavşak altında arızalanan 34 FFM 780 plakalı otomobili, yolun sağına çekti. Bu sırada aynı yönde giden Aslan Sahınıdze (26) yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yanmaya başladı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobildeki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin, sürücü Temel Kirpitçi ile eşi Arzu Kirpitçi olduğu tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsundaki feci kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi

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Kirpitçi ailesinin, İstanbul'da yaşadıkları, düğüne katılmak için memleketleri Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları belirtildi. 3 çocuk sahibi Kirpitçi çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından alınıp, Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ne götürüldü. Çift için Orta Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler, aynı mahalledeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Sahınıdze, tutuklandı.

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#Temel Kirpitçi#Arzu Kirpitçi#Cenaze

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