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Samsun'daki dehşet! Husumetlisine ateş edip 9 yaşındaki oğlunu öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

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#Samsun#Çarşamba#Çocuk Cinayeti
Samsundaki dehşet Husumetlisine ateş edip 9 yaşındaki oğlunu öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 15:03

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz’ın tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mete Tüysüzoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Arım Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mete Tüysüzoğlu, aralarında husumet bulunan Emin Oflaz'ı park halindeki otomobilin içinde gördü. Otomobile doğru tabancayla ateş etti. Kurşun bu sırada araç içinde bulunan Oflaz'ın oğlu Enes'in başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan çocuk, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, daha sonra ilçe jandarmaya giderek teslim oldu. Mete Tüysüzoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Tayyip Oflaz, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

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"ALKOLLÜYDÜM"

Mete Tüysüzoğlu'nun ifadesinde, "Olay günü alkollüydüm. Sağa sola rastgele ateş ettim. Gerçekleştirdiğim olayda hiçbir kasıt yoktu, pişmanım" dediği öğrenildi. 

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#Samsun#Çarşamba#Çocuk Cinayeti

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