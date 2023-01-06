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Samsun'daki dehşet... Annesini öldüren 17 yaşındaki zanlı ve babası adliyeye sevk edildi

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#Samsun#Zerrin Büyük#Kadın Cinayeti
Samsundaki dehşet... Annesini öldüren 17 yaşındaki zanlı ve babası adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:58

Samsun'da okuyan iki çocuğunu görmeye giden annesini okulda öldürüp, erkek arkadaşını da okul bahçesinde ağır yaralayan 17 yaşındaki A.A.Ö. ile babası adliyeye sevk edildi.

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Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu’nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu. Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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17 YAŞINDAKİ ZANLI VE BABASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Annesi ve annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi tabancayla vuran A.A.Ö. ile babası Ali Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Baba Ali Ö.'nün Cinayet Bürosundaki sorgusu devam ederken, A.A.Ö. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çocuk Şubede işlemleri tamamlanan A.A.Ö. ile Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan babası Ali Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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#Samsun#Zerrin Büyük#Kadın Cinayeti

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