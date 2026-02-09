×
Gündem Haberleri

Samsun'da yüksek sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 09:18

Samsun'un Atakum ilçesinde gece yüksek sesle telefonla konuşma meselesi yüzünden dayı-yeğen arasında çıkan kavgada yeğeni darp sonucu burnundan yaralayıp ablasını bıçaklayan M.Ö.(24) balkondan atlayarak hastanelik oldu.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi‘nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.(24) telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle komşular rahatsız olur diye yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı. Yeğen dayı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilen İ.Ş. burnundan yaralandı.

Kavga sırasında araya giren İ.Ş.’nin annesi D.B. de (38) kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı. Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

#Samsun#Atakum#Bıçaklı Saldırı

