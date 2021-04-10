Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Alaçam ilçesine 23 kilometre mesafedeki Kızlan Mahallesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki mahallede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken jandarma ekipleri, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan sürücülerin geçişlerine izin vermedi.

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