Gündem Haberleri

Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 01:03

Samsun’un İlkadım ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü refüje çıkıp, devrildi. Yan yatan otobüste bulunan yolculardan 7’sı yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara’dan Gürcistan’a giden MT-009-RO plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp yan yattı.

Otobüste bulunan 11 yolcudan 6’sı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan yatan otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

