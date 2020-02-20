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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

Samsun’da, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4’ü kadın 6 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada bulunan cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve ziynet eşyaları, bir miktar para ve kiralık kasa kartına el konuldu. Şüpheliler, sogularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kumar ve bahis oynatıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Çevrimiçi Yasa Dışı Bahisle Mücadele Bürosu ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda şüphelileri tespit etti.  

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerden G.E., G.M. ve S.M.’nin, Kıbrıs’ta yaşayan akrabaları S.İ, N.İ. ve D.İ. ile birlikte hareket ettikleri saptandı. Kıbrıs’ta yaşayan şüphelilerin Samsun’a gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan polis, 6 şüpheliyi İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bir evde yakaladı.

Evde yapılan aramada bulunan cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve ziynet eşyaları, bir miktar para ve kiralık kasa kartına el konuldu. Şüpheliler, sogularının ardından adliyeye sevk edildi. 

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