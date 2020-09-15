Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin lira haksız gelir elde ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 29 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.