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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 03:04,Son Güncelleme:/

Samsun'da yangın paniği

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Samsun'da yangın paniği
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Samsun'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

 

Yangın, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekipleri de inceleme başlattı. 

Bu arada yangını cep telefonu ile kaydeden bir kadın, ‘Şu yıldan sağ salim çıksak çok şaşıracağım. Bu yıl nasıl bir yıl oldu öyle, hayret bir şey’ ifadelerini kullandı. 

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