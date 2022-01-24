Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlundan acı haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli olduEmeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu#Emekli
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...Omicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...#Koronavirüs
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecekEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecek!#Fatma Girik
Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...Ezo Sunal'dan isim annesi Fatma Girik'e veda: Künye hala bileğimde...#Fatma Girik
Meteorolojiden İstanbula yoğun kar yağışı uyarısı Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecekMeteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek#İstanbul
Ev tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayınEv tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın! #OMICRON
110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanic'te çok konuşulacak Osmanlı detayı#Titanic
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Galatasarayda sıcak saatler Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...Galatasaray'da sıcak saatler! Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...#Transfer
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum#Koronavirüs
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlundan acı haber

#Samsun#Yangın#Mesure Gültekin
Samsunda yangın faciası: Anne ve oğlundan acı haber

Samsun'da 7 katlı binanın zemin katında çıkan yangında Mesure Gültekin (70) ile oğlu Dursun Gültekin (40) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İlkadım ilçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Mesure ve oğlu Dursun Gültekin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samsunda yangın faciası: Anne ve oğlundan acı haber

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Yangın#Mesure Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın