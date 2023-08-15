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Samsun'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın doktoru tutuklandı

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#Samsun#İlkadım#DEAŞ
Samsunda yakalanan terör örgütü DEAŞın doktoru tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 15:36

Samsun’un İlkadım ilçesinde, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği fotoğraflarla tespit edilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan (35), tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir dönem çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği belirlenen Salam Sattar Hasan Hasan’ın İlkadım ilçesinde olduğunu belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Burada farklı bir isimle yabancı uyruklu kişileri de tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Hasan, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

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#Samsun#İlkadım#DEAŞ

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