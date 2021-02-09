SAMSUN (AA)
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Samsun'da vatandaşlar şubatta güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarıyor
Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkartıyor.
Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.
Şubat ayında güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da parklarda oyun oynadı.
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