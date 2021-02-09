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Gündem
SAMSUN (AA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Samsun'da vatandaşlar şubatta güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarıyor

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Samsun'da vatandaşlar şubatta güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarıyor
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Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkartıyor.

Samsunda vatandaşlar şubatta güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarıyor
Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.
Şubat ayında güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da parklarda oyun oynadı.

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