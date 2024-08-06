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Samsun'da vahşi cinayet! 24 bıçak darbesi sonrası böyle kaçtılar... Yürek yakan feryat

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 11:00

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Fatma Demir'in öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, Samsun’un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü.

Fatma Demir hayatını kaybederken, kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayetin hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

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Samsunda vahşi cinayet 24 bıçak darbesi sonrası böyle kaçtılar... Yürek yakan feryat

Otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Samsunda vahşi cinayet 24 bıçak darbesi sonrası böyle kaçtılar... Yürek yakan feryat

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#Samsun#Cinayet#Polis

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